شكرا لقرائتكم تشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق وولفرهامبتون فوزا مفاجئا على ضيفه تشيلسى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "مولينيو"، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تقدم أولا روبن لوفتوس-تشيك للبلوز فى الدقيقة 18، ونجح المكسيكى راؤول خيمينيز فى إدراك التعادل لأصحاب الأرض فى الدقيقة 59، قبل أن يسجل دييجو جوتا الهدف الثانى لوولفرهامبتون فى الدقيقة 63.

بتلك النتيجة يحتل البلوز المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وسيهبط للمركز الرابع فى حالة فوز توتنهام على ساوثهامبتون، بينما وولفرهامبتون فى المركز الـ12 برصيد 19 نقطة.

وانتههت باقى مباريات الجولة التى أقيمت فى نفس التوقيت على النحو التالى:

إيفرتون 1 1 نيوكاسل

بيرنلى 1 3 ليفربول

فولهام 1 1 ليستر سيتى

فرحة الفوز

هجمة لتشيلسى

اصابة فابريجاس