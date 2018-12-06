شكرا لقرائتكم بيتفا يراهن على خبرته.. وبيرناس يحذر من ثنائي القادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لفت إيفاييلو بيتفا، مدرب فريق القادسية، إلى أنه سيركز على ثلاثة عوامل في مباراة فريقه أمام الاتفاق والتي تقام يوم الخميس ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بيتفا في تصريحات لبرنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: يجب أن نعطي 100% داخل الملعب، وأن تكون تحركاتنا بشكل ذكي وأن نقاتل حتى اللحظة الأخيرة من أجل الفوز، وسنركز على أن نلعب بطريقة أفضل من المواجهة السابقة.

وأوضح أن حداثة تجربته في الدوري السعودي ليست بالأمر المهم، وأضاف: لا أحب الحديث عن ذلك كثيرا، أهتم فقط بفريقي في الوقت الحالي، و تمكنا من جمع أربع نقاط في مباراتين، سنسعى لحصد أكبر عدد من الانتصارات والنقاط.

وواصل: تمكنت من النجاح في جميع تجاربي التدريبية السابقة، لذلك فإنني أعرف كيف يمكنني تحسين أوضاع الأندية التي أدربها باستخدام خبراتي، ولا يوجد أمر يخيفني من الاتفاق، لديهم فريق من 11 لاعبا، ونحن كذلك.

وأبدى سيرخيو بيرناس، مدرب الاتفاق، سعادته بما أنجزه الفريق خلال الأسبوع الجاري، ومن طريقة تفاعل اللاعبين التي وصفها بالرائعة، معربا عن حماسته للجولات المقبة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: وجودي هنا في الاتفاق كمساعد للمدرب سابقا ساعدني كثيرا في تدريب الفريق، وكذك تعاملت مع الكثير من اللاعبين خلال وجودي مع المنتخب السعودي، علينا تطوير خط دفاعنا، فقد استقبنا العديد من الأهداف، نحن بصراحة من اسوأ الفرق دفاعيا بالدوري حتى الآن، وهذا جانب علينا تحسينه.

وأردف: هناك بعض المصاعب التي ستواجهنا أمام القادسية، تابعت مبارياتهم السابقة في الدوري وهم يمتلكون روحا عالية، يمتلكون مجموعة جيدة من اللاعبينن مثل إلتون وبيسمارك، علينا أن نركز في المباراة بشكل جيد لأن بعضا من لاعبيهم سيشكلون خطرا علينا.