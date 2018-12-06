شكرا لقرائتكم "الانضباط": إدارة النصر تأخرت.. الاحتجاج مرفوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد مشاركة علي النمر لاعب الوحدة في مباراة الفريقين الأخيرة، وذلك بعد تقديمه بعد الفترة المحددة بـ48 ساعة من انقضاء المباراة.

وتقدم النصر باحتجاج ضد مشاركة علي النمر في الشوط الثاني إلى جانب أحمد عبده جابر بسبب ما اعتبره النادي مخالفاً للوائح اتحاد القدم كونهما من لاعبي المواليد.



وقالت اللجنة في بيانها إن النصر قدم احتجاجه ضد مشاركة النمر يوم الثلاثاء الساعة 9:13 م بتوقيت السعودية، بينما انتهت المباراة يوم الأحد الساعة 7:36 دقيقة من يوم الأحد، وتنص اللوائح على أن الفترة النظامية لتقديم الاحتجاج تكون خلال 48 ساعة من نهاية المباراة.

وأضافت اللجنة أن قرار الرفض قابل للاستئناف، كما تم مصادرة رسوم الاحتجاج لحساب اتحاد القدم السعودي.