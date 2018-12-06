شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد و الإسماعيلى يتصارعان على صبحى بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع نظرائهم في بتروجت من أجل الحصول على خدمات أحمد صبحي ظهير أيمن الفريق البترولي خلال انتقالات يناير المقبلة .
علم الخليج 365 أن صبحي يفاضل حاليا بين الانتقال للإسماعيلي أو الاتحاد في الميركاتو الشتوي المقبل وسيحسم أمره خلال أيام .
كان صبحي قد تلقى عرضا شفهيا من مسئولي الاسماعيلي خلال الأسابيع السابقة للفوز بخدماته في انتقالات الشتاء
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