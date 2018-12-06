شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة برج العرب.. الزمالك يتفوق على المصرى تاريخيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف استاد برج العرب مساء الخميس مباراة الزمالك والمصرى ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز .

ويتفوق الزمالك على المصرى تاريخيا فى المواجهات السابقة قبل موقعة برج العرب حيث ألتقى الفريقين 135 مرة فى مسابقتى الدورى الممتاز وكأس مصر، وفاز الفريق الأبيض فى 78 لقاء، بينما فاز الفريق البورسعيدى فى 25 مباراة فقط، وانتهت 32 مباراة بنتيجة التعادل منها 19 لقاء انتهى بالتعادل الإيجابى، و13 مباراة حسمها التعادل السلبى بدون أهداف.

كما يتفوق الزمالك على المصرى فى عدد الأهداف المسجلة خلال المواجهات السابقة حيث أحرز الأبيض 228 هدفا فى شباك الفريق المنافس خلال المواجهات السابقة، بينما سجل أبناء بورسعيد 107 أهداف فى الشباك البيضاء.