شكرا لقرائتكم خبر عن سوء تقدير العقوبات الإدارية يحرم محمد عادل من التميز فى لقاء الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة –الأهلى Xالجونة فى المؤجلة من الاسبوع الـ7 من عمر الدورى الممتاز فى نسخته الـ60

الملعب- ستاد السلام

النتيجة- فوز الأهلى 2/1

الحكم الدولى – محمد عادل

المساعد الأول- محمد عبد المجيد

المساعد الثاني- سامى هلهل

الحكم الرابع – أحمد صالح

الحكم الأضافى- الثنائى – أحمد العدوى- وليد عبد العزيز.

ظهر الحكم هادئا خلال إدارته لمواجهة الأهلى والجونة التى أقيمت مساء اليوم الاربعاء باستاد السلام وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف ،بذل الحكم جهدا بدنيا رغم أن الأمطار أثرت بشكل كبير على تحركاته خاصة فى شوط المباراة الأول والذى شهد تواجد الحكم فى محيط اللعب وطريق الكرة اكثر من مرة خلال هذا الشوط وذلك لأنه كان حريصا على إلا يتعرض لأصابه بسبب هطول الامطار ولكن سرعان استطاع الحكم محاولة التحرك بشكل جيد اغلب فترات الشوط الثانى ولكن يؤخذ عليه انه تأخر فى اشهار البطاقة الصفراء للثنائى مروان محسن وأحمد على للاحتكاك بينهما والذى بداء من الدقيقة 65 لكن الحكم تدخل فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

42 مخالفة و3 أهداف و5 بطاقات والحكم يتغاضى اكثر من انذار

شهدت المباراة تدخل الحكم كثيرا بالصافرة واحتسب 42 خطا فنى على الفريقين فى تقدير جيد رغم انه تغاضى عن بعض من المخالفات وذلك لعدم توافر زاوية رؤية مناسبة بسبب التحركات الغير صحيح احيانا نتيجة الامطار ولم يسمح الحكم باستمرار اللعب وإتاحة الفرصة خلال اللقاء حتى يستطيع السيطرة على المباراة لغزارة المياه بأرض الملعب كما أحسن تقدير اكثر من لمسة يد خلال اللقاء.

سوء تقدير العقوبات الادارية يحمى نيدفيد ورشدى من الطرد

أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة لثلاثى الأهلى أيمن أشرف وكريم ونيد فيد ومروان محسن فى الدقائق 36،94،84 كما انذار ثنائى الجونة أسلام رشدى واحمد على فى الدقيقتين 65،84 من عمر اللقاء |، كما تغاضى عن اشهار البطاقة فى اكثر من مناسبة ابرزها اسلام رشدى فى الدقيقة 27 للتهور مع ايمن اشرف لاعب الاهلى كما لم ينذر كريم نيدفيد لاعب الاهلى للتهور مع أحمد مجدى فى الدقيقة 30 من عمر المباراة لو كان الحكم أشهرالبطاقتين طبقا للقانون كان لابد أن يطرد الثنائى رشدى ونيدفيد ( انذار ثانى ) .

المساعدان

ظهر الثنائى بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء حيث تعرض الثنائى الى اكثر من اختبار خلال المباراة وسمحا الثنائى باستمرار اللعب فى اكثر من هجمة مؤثرة فى متابعة بشكل جيد خاصة المساعد الاول فى هدف الاهلى الاول وتعاون الثنائى مع الحكم الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون .

الحكم الرابع

أدى مهامه بشكل ونجح بخبرته فى السيطرة على المنطقة الفنية وتعامل مع الاجهزة بهدوء وتحمل اعتراضات الجهازين وتعاون مع الحكم فى أدارة المباراة طبقا للقانون .

الحكم الاضافى

تعاونا مع الحكم فى أدارة المباراة وتدخل أحمد العدوى وابلغ الحكم عن احتكاك مروان محسن وأحمد على .





إحصائيات المباراة : 42 خطأ - 14 ركلات ركنية – 5 حالات تسلل – 3 أهداف – 5 بطاقات صفراء .

الدرجات : الحكم – 8.0 المساعد الاول – 8.5 – المساعد الثانى – 8.5 – الحكم الرابع – 8.5-

الحكم الأضافى- الثنائى –- أحمد العدوى 8.0– وليد عبد العزيز 8.0- .



اهداف المباراة