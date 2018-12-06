شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ : لابد من التحفظ على من يتحدث عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى، أنه لابد من التحفظ على من يتجاوز فى حق مسئولى النادى الأهلى، وهذا الأمر لابد من أخذ الحق فيه وهذا ما قام به مسئولى القلعة الحمراء .

وأضاف عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، أنه لابد من عدم احترام من يتجاوز فى حقه لأن ذلك من حقوقه الشخصية، مؤكدا أن هناك بعض الأشخاص تتجاوز فى حقه وأنه حان الوقت للرد عليها .

وأوضح مدير الكرة بالأهلى، أن لاعبيه على قدر المسئولية وأنه سيتم تدعيم الفريق بلاعبين سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أولهم محمد محمود مدافع وسط وادى دجلة .