صلاح "البديل" يصنع هدفا في فوز ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

متابعة - محمد مصطفى:
واصل ليفربول ضغطه على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، بالفوز أمام مضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف واحد في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.
وشارك صلاح لمدة 25 دقيقة، في المباراة التي فضل خلالها يورجن كلوب المدير الفني للريدز بالبدء بعدد كبير من اللاعبين الاحتياطيين، حيث بدأ بالتشكيل التالي: أليسون، وجوميز، وفان دايك، وماتيب، ومورينو، وهيندرسون، وميلنر، وكيتا، وشاكيري، وستوريدج، واوريجي
ورفع ليفربول رصيده في المركز الثاني إلى 39 بفارق نقطتين خلف السيتي، فيما بقي بيرنلي في المركز 18 "الثالث...
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