بيراميدز يتعاقد مع تراورى المقاصة لمدة 5 مواسم

أنهي مسئولو بيراميدز، الصراع علي البوركيني إيريك تراوري صانع ألعاب مصر المقاصة بعد دخول عددة اندية في مزاد علي ضمه خلال الساعات الماضية أبرزها الأهلي والزمالك وبيراميدز لينجح الأخير في انهاء الاتفاق مع المقاصة منذ قليل.

وتقدم الأهلي بعرض رسمي لشراء ايريك مقابل ٣٥ مليون جنيه بالاضافة لاعارة احمد حمدي، الا ان رغبة اللاعب حسمت انتقاله لفريق بيراميدز بعد توقيعه لمدة ٥ سنوات.