تعرف على جميع مباريات دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا

انتهت اليوم الأربعاء، مباريات الإياب بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحددت أطراف مباريات دور الـ32 للبطولة، الذي سينطلق يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.

ويذكر أن الترجي التونسي هو الفريق الوحيد الذي لن يلعب من دور الـ32، ولكنه سيشارك مباشرة من دور المجموعات للبطولة، الذي سينطلق في شهر يناير المقبل، بإعتباره حامل لقب البطولة، بينما سيتأهل 15 فريقًا من دور الـ32 لينضم إليهم الترجي من دور المجموعات، ليصبح عدد الفرق بدور المجموعات 16 فريقًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق.

وفيما يلي جميع مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا:

الأهلي المصري أمام جيما الإثيوبي، الإسماعيلي المصري أمام القطن الكاميروني، الأفريقي التونسي أمام الهلال السوداني، جورماهيا الكيني أمام لوبي ستارز النيجيري، نكانا الزامبي مع سيمبا التنزاني، أهلي بنغازي الليبي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، الوداد البيضاوي المغربي أمام جراف السنغالي، شباب قسنطينة الجزائري أمام فيبرس الأوغندي، اتحاد طنجة المغربي أمام شبيبة الساورة الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي أمام أفريكان ستارز الناميبي، مازيمبي الكونغولي أمام زيسكو الزامبي، أوتوهو الكونغولي أمام بلاتنيوم الزيمبابوي، النصر الليبي أمام حوريا كوناكري الغيني، أسيك ميموزا الإيفواري أمام الملعب المالي، فيتا كلوب الكونغولي أمام بانتو من ليسوتو.