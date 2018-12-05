أتلتيكو مدريد يتأهل لثمن نهائي كأس إسبانيا فى المباراة 400 لسيميونى

تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز الكبير الذى حققه على ضيفه فريق سانت أندرو من الدرجة الثالثة برباعية نظيفة، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "واندا متروبوليتانو"، فى إياب دور الـ 32 من البطولة.

وكان أتلتيكو مدريد قد تفوق خلال لقاء الذهاب بنتيجة 1 - 1، الذى أقيم فى أواخر شهر أكتوبر الماضى بملعب فريق سانت اندرو.

أحرز أهداف أتلتيكو كل من توماس ليمار فى الدقيقة 48، نيكولا كالينيتش فى الدقيقة 53، أنخيل كوريا فى الدقيقة 55، وفيتولو فى الدقيقة 81.

وأكمل المدرب الأرجنتينى دييجو سيميونى 400 مباراة مع أتلتيكو، حيث حقق الفوز فى 247 مباراة، وتعادل فى 87، وخسر 66. وسجل أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميونى 697 هدف، واستقبلت شباكه 300 هدف، وحقق 7 بطولات مع الفريق، أخرها كان السوبر الأوروبى فى أغسطس الماضى، بعد الفوز على ريال مدريد 4-2.