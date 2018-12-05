عسيري يوضح حقيقة أزمته في أهلي جدة

أكد مهند عسيري، لاعب فريق الأهلي السعودي، أن جماهير ناديه تستحق أن تفرح، مشيداً بتأهل الفريق لربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وانتزع الأهلي السعودي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، بعد تعادله 1-1 مع ضيفه وفاق سطيف الجزائري في إياب دور الـ16 من البطولة، مساء الثلاثاء.

وقال مهند عسيري في تصريحات تلفزيونية "نحمد الله على التأهل، نبارك لجماهير الأهلي، يستحقون الفرحة بكل تأكيد".

وتابع "غيابي كان لمدة شهر، لم ألمس كرة القدم طوال تلك الفترة، بدأت ألعب بالكرة لمدة 4 أيام، نعد الجماهير أن القادم يكون أفضل للأهلي".

وأضاف "لم أقم بأي خطأ في حديثي مع مدير الكرة، ولا توجد أي مشكلة مع المدير الفني، النقاش كان من أجل صالح الفريق، تم تحويلي للمران المنفرد لمدة أسبوع، وبعد ذلك تم التمديد لشهر، لم أعتذر أو أفعل أي شيء، ولم يحدث أي خصم، فقط لم ألعب كرة القدم لمدة شهر".

واستمر "يمكن حاجة الفريق لجهودي بعد إصابة عمر السومة جعلت الأمور تتحسن، لكن بالنسبة لي، وأنا تحت أمر المدير الفني في أي وقت، وأتحدى أي شخص يقول إنني فعلت أي أمر مشين".

واختتم "لن أقول إنني مظلوم، لكن المؤكد، لم يتم خصم أي أموال مني، ما حدث معي فقط هو أنني لم ألعب كرة قدم لفترة طويلة، وأنا حزين لأنني لم أسجل في مباراة سطيف، وأنا عاشق للنادي الأهلي".

وكانت تقارير صحفية سعودية، قد كشفت أن هناك أزمة قد نشبت بين عسيري ومدير الكرة بالأهلي السعودي بعد مباراة الإتفاق بالدوري السعودي، والتي انتهت بخسارة الأهلي بخماسية مقابل هدف، ليتم تحويل اللاعب للتدريبات المنفردة.