ليفربول يفوز على بيرنلى بثلاثية مقابل هدف

حقق فريق ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح فوزا مثيرا على مضيفه فريق بيرنلى بنتيجة 3 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

شارك محمد صلاح فى المباراة بديلا بداية من الدقيقة 66، عندما حل بدلا من الظهير الإيسر الإسباني ألبرتو مورينو.

كان فريق بيرنلى البادئ بالتسجيل فى المباراة عن طريق لاعبه جاك كورك فى الدقيقة 54 من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من بيكر حارس ليفربول.

ولكن نجح جيمس ميلنر فى إدراك هدف التعادل لفريق الريدز فى الدقيقة 62 من زمن المباراة، من تسديدة قوية زاحفة فشل جو هارت حارس بيرنلى فى التصدى لها.

ونجح البرازيلى روبرتو فيرمينو فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 69 من عمر المباراة، من متابعه لتمريرة فان ديك.

وعزز السويسرى شاكيرى بالهدف الثالث لفريق ليفربول فى الدقيقة 92 من إنفراد تام، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم المصرى محمد صلاح.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده للنقطة 39 فى المركز الثانى خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة، بينما توقف رصيد بيرنلى عند 9 نقاط فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير.