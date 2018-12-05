اقتنص الأهلى أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حول تأخره أمام الجونة بهدف فى الشوط الأول إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى والمؤجلة من الجولة السابعة للدورى.

تقدم محمد نادى للجونة فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما انفرد بالكرة بشريف إكرامى حارس الأهلى وأودعها الشباك بسهولة، وتعادل أحمد الشيخ للأهلى فى الدقيقة 68 من عرضية متقنة من الجانب الأيسر لوليد سليمان لعبها البديل مروان محسن برأسه قابلها الشيخ بقدمه فى المرمى على مرتين معلنًا عن هدف التعادل للمارد الأحمر.

وفى الدقيقة 79 نجح وليد سليمان من إحراز الهدف الثانى للأهلى من ضربة ركنية سددها اللاعب ترتطم بأحمد على ظهير أيمن الجونة وتدخل مرماه معلنًا عن هدف التقدم للقلعة الحمراء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 17 نقطة ويعتلى للمركز العاشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة فى المركز الخامس عشر.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز علي الجونة 2-1 ويقفز للمركز العاشر بالدوري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .