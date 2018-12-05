بنزيما لاعب الشهر فى ريال مدريد

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جدة - عمرو شويل حصد الفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعبى النادى الملكى خلال شهر نوفمبر الماضى. وتسلم بنزبما الجائزة قيب مران الفريق اليوم، والذى يستعد لمواجهة مليلية غدا الخميس على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى اياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا. واحرز بنزيما 3 أهداف فى الشهر الماضى، هدف فى مرمى سيلتا فيجو بالليجا، وهدفين فى مرمى فيكتوريا بلزن التشيكى بدورى الأبطال.

كريم بنزيما بنزيما فى مران الريال

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