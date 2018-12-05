شكرا لقرائتكم تعادل إيجابى بين مانشستر ويونايتد وأرسنال فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول من قمة مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال، المقامة على ملعب "أولد ترافورد"، بالتعادل الإيجابى 1-1، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويجلس على دكة بدلاء الجانرز فى لقاء اليوم، الدولى المصرى محمد الننى.

تقدم أولا الألمانى شكودران موستافى لأرسنال فى الدقيقة 16 من ضربة رأس بعد خطأ فادح للإسبانى ديفيد دى خيا حارس اليونايتد، والذى سقطت الكرة من يده لتتجاوز خط المرمى.

ونجح الفرنسى أنتونى مارسيال فى إدراك التعادل للشياطين الحمر فى الدقيقة 30، وهو الهدف السابع للاعب هذا الموسم.

ويحتل اليونايتد المركز الثامن برصيد 22 نقطة، فيما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 30 نقطة.



ايمرى ومورينيو

دى خيا بعد الهدف الأول

راشفورد يمر بالكرة

مارسيال يسيطر على الكرة