شكرا لقرائتكم سيميونى يخوض مباراته الـ400 مع أتلتيكو مدريد فى الفوز على سانت أندرو برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفنى لأتلتيكو مدريد المباراة رقم 400 له مع الروخيبلانكوس، فى النتصار على سانت أندرو برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى اياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، ليتأهل الفريق المدريدى إلى دور الـ16.

احرز أهداف أتلتيكو كل من توماس ليمار فى الدقيقة 48، نيكولا كالينيتش فى الدقيقة 53، أنخيل كوريا فى الدقيقة 55، وفيتولو فى الدقيقة 81.

وبذلك أكمل سيميونى 400 مباراة مع أتلتيكو، حيث حقق الفوز فى 247 مباراة، وتعادل فى 87، وخسر 66.

وسجل أتلتيكو مدريد تحت قيادة سيميونى 697 هدف، واستقبلت شباكه 300 هدف، وحقق 7 بطولات مع الفريق، أخرها كان السوبر الأوروبى فى أغسطس الماضى، بعد الفوز على ريال مدريد 4-2.



صراع على الكرة

دييجو سيميونى