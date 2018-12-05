شكرا لقرائتكم حمدي احداد يرفض الإعارة فى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى المغربى حميد أحداد لاعب الزمالك، تحفظه على مبدأ الرحيل على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى المقبل حال الاستقرار على عدم استمراره لقيد المهاجم الأفريقى المنتظر ضمه .

وأصبح حميد أحداد مرشح بقوة للرحيل عن الزمالك لرغبة النادى الأبيض فى قيد مهاجم أفريقى جديد وتمسك السويسرى جروس باستمرار الكونغولى كاسونجو وكذلك رفض النادى الأبيض رحيل الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز .

وتشهد الأيام الماضية حسم مسئولو الزمالك مصير حميد أحداد بشكل نهائى بناءا على المفاوضات الجارية مع أكثر من لاعب أفريقى وكذلك التوصل لاتفاق نهائى مع اللاعب حول مصيره خاصة أن النادى الأبيض يرفض رحيله نهائيا لإمكانية عودته مرة أخرى للقائمة البيضاء فى الموسم الجديد .