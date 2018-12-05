شكرا لقرائتكم عماد متعب : وليد سليمان قام بأعطاء الثقة لزملائة بالفريق الاحمر امام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم فريق الاهلى السابق أن وليد سليمان مهاجم الفريق الاحمر هو من أعاد روح النادى الاهلى خلال مشاركته اليوم أمام فريق الجونة والمساهمة فى الفوز وحصد الثلاث نقاط . وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أنه قام بأعطاء الثقة لزملائة بالفريق الاحمر خلال أحداث الشوط الثانى من مباراة فريق الجونة . اقتنص الأهلى أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حول تأخره أمام الجونة بهدف فى الشوط الأول إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى والمؤجلة من الجولة السابعة للدورى.

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