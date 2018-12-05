شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: اللاعبون أدوا ما عليهم.. لم يكن نستحق الهزيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي، المدير الفني النادي الجونة، حزنه بسبب الخسارة أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق لم يكن يستحق الهزيمة، وكان ينتظر الخروج بنقطة التعادل على الأقل.

وقال صدقي خلال المؤتمر الصحفي، إن لاعبي الجونة أدوا ما عليهم خلال أحداث اللقاء، ونفذوا التحول بشكل جيد.

وأضاف المدير الفني للجونة :"غياب التوفيق في سوء تمركز خلال الهدف الثاني للأهلي كان وراء الخسارة اليوم، وإصابة أحمد مجدي أثرت على أداء الجونة".

واختتم :"لدينا فترة جيدة بعد مباراة الأهلي، سأتعرف على قدرات اللاعبين بشكل أكبر وأحدد احتياجاتي في يناير".