شكرا لقرائتكم الإسماعيلي راحة 24 ساعة بعد تخطي عقبة بطل بوروندي والتأهل لدور ال 32 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح البرازيلي يوسف فييرا المدير الفني للاسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب تخطي عقبة بطل بوروندي والتأهل لدور ال 32 بدوري ابطال افريقيا بمجموع المباراتين 1/3 ويستعد الاسماعيلي للسفر للمغرب صباح بعد غد الجمعة تمهيدا لملاقاة الرجاء المغربي المقرر لها الثلاثاء المقبل في اياب دور الستة عشر للبطولة العربية علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على ستاد الاسماعيلية وضرب الدراويش موعدا لملاقاة القطن الكاميروني لدور ال 32 لدوري الأبطال الإفريقي.

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