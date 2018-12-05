شكرا لقرائتكم مواجهة طريفة بين الدبل والزامل قبل ديربي الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استغل خالد الدبل ومساعد الزامل رئيسا الاتفاق والقادسية تمريني فريقهما الرئيسيين قبل مواجهة الديربي بالمناوشات، بعدما وصف رئيس الأخير جاره بأنه القائد والمدرب، فيما تندر الدبل على الزامل بخصوص عدم تحقيق القدساويين بطولة الدوري

ودعا الزامل جاره الدبل إلى الحضور لملعب القادسية بالخبر لكن رئيس الاتفاق اعتذر عن الحضور إلى التدريب الرئيسي، ليناكف الزامل الدبل بحصول فريقه على كأس الكؤوس الآسيوية منتصف التسعينات الميلادية، بينما طلب رئيس الاتفاق نصف الواجهة لملعب المباراة أسوة بما فعله نظيره القدساوي مع الفرق الزائرة.