7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 5 / 12/ 2018 العديد من الأخبار منها فوز الأهلى على الجونة 2/1 فى الدوري وتأهل الإسماعيلي لدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا

اقتنص الأهلى أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حول تأخره أمام الجونة بهدف فى الشوط الأول إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى والمؤجلة من الجولة السابعة للدورى.

الأهلى يفلت من كمين الجونة ويتقدم 6 مراكز بالدورى

اقتنص الأهلى أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حول تأخره أمام الجونة بهدف فى الشوط الأول إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى والمؤجلة من الجولة السابعة للدورى.

فاز فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى فييرا، على نظيره ماسيجير البوروندى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

أرسل الاتحاد العربي لكرة القدم خطابًا رسميًا للنادى الأهلى، بتوقيع غرامة مالية ولفت نظر على حسام عاشور قائد الفريق وباتريس كارتيرون المدير الفني السابق، على خلفية أحداث مباراة الوصل الإماراتى.

ابتعد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، عن حسابات مسئولى الزمالك فى الصفقات المزمع حسمها فى الفترة المقبلة لعدة أسباب أبرزها تمسك النادى العسكرى باستمرار اللاعب وتجديد عقده ورفض النادى الأبيض الدخول فى أزمات فى ظل العلاقات القوية بين الناديين.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حصول شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية على الحقوق الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية والتي تقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 وحتى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة منتخبات القارة السمراء.

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك منع لاعبى الفريق وأعضاء الجهاز الفنى من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية، للتركيز فى المباريات نظرا لأهمية هذه المرحلة فى مسيرة القلعة البيضاء.

الزمالك ينجح فى إلغاء غرامات التأخير من عقوبات الفيفا

نجح مسئولو نادى الزمالك فى إلغاء عقوبات التأخير بخصوص الغرامات الخاصة باللاعبين القدامى مما يقلل جزءا كبيرا من المبالغ المستحقة على القلعة البيضاء لهؤلاء اللاعبين .