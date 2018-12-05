شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 5 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 5 / 12 / 208 العديد من الأخبار الرياضية منها الأهلى يرفع عرضه لضم إيريك تراوري لـ35 مليون والإسماعيلي يتأهل لدور الـ32 بدورى ابطال أفريقيا لمواجهة القطن

فى تطور سريع أرسل النادي الأهلي اليوم الأربعاء فاكسا رسميا لنظيره مصر المقاصة، ممهور بتوقيع عدلي القيعي يطلب فيه شراء البوركيني ايريك تراوري نجم الفريق الفيومي مقابل 35 مليون جنيه، على أن لا تتضمن الصفقة دخول أي لاعبين، وكذلك بعيدا عن صفقة ضم محمود وحيد.

نجح فريق الجونة فى إنهاء الشوط الأول متقدمًا على الأهلى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة المقامة بينهما باستاد السلام الدولى فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع للدورى.

الإسماعيلى يفوز على بطل بوروندى 2 / 1 ويتأهل لمواجهة القطن بدورى الأبطال

فاز فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى فييرا، على نظيره ماسيجير البوروندى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

ابتعد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، عن حسابات مسئولى الزمالك فى الصفقات المزمع حسمها فى الفترة المقبلة لعدة أسباب أبرزها تمسك النادى العسكرى باستمرار اللاعب وتجديد عقده ورفض النادى الأبيض الدخول فى أزمات فى ظل العلاقات القوية بين الناديين.

للنادى الأهلى مكانة خاصة وكبيرة فى قلوب الشعب الفلسطينى، ويوجد له فى العديد من المناطق روابط للتشجيع، وفى إطار حب شباب فلسطين للنادى الأهلى، شارك شاب فلسطينى صورة له وهو يرفع شعار النادى الأهلى أمام قبة الصخرة فى القدس، مع تعليق: "تحية من جماهير الأهلى فى فلسطين إلى النادى الأهلى المصرى مصدر سعادتنا".

قال محمد كامل، رئيس شركة بريزنتيشن سبورت، راعى الكرة المصري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 93.7 على إذاعة أون سبورت إف إم، إن حصول الشركة على حقوق بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية المؤهلة لكأس العالم هو الأهم لأنها أول شركة مصرية تفوز ببطولة من تنظيم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مشيرا إلى أن المفاوضات بدأت من شهرين خلال الجمعية العمومية لـ"كاف" فى شرم الشيخ، وتم الاتفاق على عمل مزايدة من 4 شركات قبل الفوز بحقوق البث الفضائى والرعاية للبطولة التى تقام الشهر الجاري.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حصول شركة بريزنتيشن سبورتس راعي الكرة المصرية على الحقوق الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية والتي تقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 8 وحتى 14 ديسمبر الجاري بمشاركة منتخبات القارة السمراء.

أرسل الاتحاد العربي لكرة القدم خطابًا رسميًا للنادى الأهلى، بتوقيع غرامة مالية ولفت نظر على حسام عاشور قائد الفريق وباتريس كارتيرون المدير الفني السابق، على خلفية أحداث مباراة الوصل الإماراتى.

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك منع لاعبى الفريق وأعضاء الجهاز الفنى من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية، للتركيز فى المباريات نظرا لأهمية هذه المرحلة فى مسيرة القلعة البيضاء.

نجح مسئولو نادى الزمالك فى إلغاء عقوبات التأخير بخصوص الغرامات الخاصة باللاعبين القدامى مما يقلل جزءا كبيرا من المبالغ المستحقة على القلعة البيضاء لهؤلاء اللاعبين .