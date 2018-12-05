شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على سبورتنج 82 / 85 بدورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات سلة الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 85 / 72 فى أولى مباريات تحديد البطل ، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان غدا لتحديد الفائز بلقب البطولة يذكر أن سموحة فاز على الجزيرة فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على أن يلتقون غدا لحسم المركز الثالث

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