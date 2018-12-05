شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يتحفظ على مبدأ الإعارة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى المغربى حميد أحداد لاعب الزمالك، تحفظه على مبدأ الرحيل على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوى المقبل حال الاستقرار على عدم استمراره لقيد المهاجم الأفريقى المنتظر ضمه.

وأصبح حميد أحداد مرشح بقوة للرحيل عن الزمالك لرغبة النادى الأبيض فى قيد مهاجم أفريقى جديد وتمسك السويسرى جروس باستمرار الكونغولى كاسونجو وكذلك رفض النادى الأبيض رحيل الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز.

وتشهد الأيام الماضية حسم مسئولو الزمالك مصير حميد أحداد بشكل نهائى بناء على المفاوضات الجارية مع أكثر من لاعب أفريقى وكذلك التوصل لاتفاق نهائى مع اللاعب حول مصيره خاصة أن النادى الأبيض يرفض رحيله نهائيًا لإمكانية عودته مرة أخرى للقائمة البيضاء فى الموسم الجديد.