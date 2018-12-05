شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جروس يجتمع بالمحترف المصرى" زيزو" فى حضور نجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل المحترف المصرى أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق فورمينسى البرتغالى دائرة اهتمامات الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تمهيدًا لضم اللاعب ودعم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقد عرض أحد الوكلاء اسم اللاعب أحمد زيزو على جهاز الزمالك فى ظل تفوق اللاعب وتقديمه مستوى مميز بالدورى البرتغالى.

وأفادت مصادر لـ"الخليج 365" أن محمد حبشى وكيل اللاعبين ووكيل السويسرى جروس عقد جلسة مع اللاعب بمحافظة المنيا فى أحد المطاعم الشهيرة فى حضور والد اللاعب وطارق السيد لاعب الزمالك السابق من أجل توقيع عقد وكالة بين اللاعب ومحمد حبشى وكيل جروس.

من المقرر أن يقوم حبشى باستقدام عروض لزيزو سواء داخل مصر أو خارجها، وقد سبق لحبشى العمل من قبل مع اللاعب .

يذكر أن احمد زيزو من مواليد محافظة المنيا وهو نجل مصطفى زيزو لاعب المنيا السابق، وقد لعب لأندية دجلة وليرس البلجيكى وماديرا البرتغالى ومورينسى البرتغالى خلال رحلته الاحترافية.