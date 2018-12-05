شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلى يتعادل مع الجونة 1/1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الأهلى فى إدراك هدف التعادل أمام الجونة بعد مرور 75 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد السلام الدولى والمؤجلة من الجولة السابعة للدورى.

وتعادل أحمد الشيخ للأهلى فى الدقيقة 68 من عرضية متقنة من الجانب الأيسر لوليد سليمان لعبها البديل مروان محسن برأسه قابلها الشيخ بقدمه فى المرمى على مرتين معلنًا عن هدف التعادل للمارد الأحمر، قبل أن يحرز محمد نادى هدف الجونة فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما انفرد بالكرة بشريف إكرامى حارس الأهلى وأودعها الشباك بسهولة.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر

خط الهجوم: وليد أزارو.

وضم تشكيل الجونة كلاً من:

فى حراسة المرمى عمر رضوان

فى الدفاع: جوزيف جوناثان، احمد سعيد اوكا، لؤي وائل، احمد علي

فى الوسط: جالوش بانوم، مصطفي جابر، احمد مجدي، محمد نادي

فى الهجوم: اسلام رشدي، وشيكاتارا.

يحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

وجاء الجونة بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة فى الدورى لم ينتصر إلا فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات.