الأهلي يتخطى الجونة ويقفز للمركز العاشر بالدوري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:
فاز الأهلي على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري.
وتقدم الجونة مبكرًا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق لاعبه محمد نادي قبل أن يتعادل أحمد الشيخ في الدقيقة 68 ثم أحمد علي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 80.
وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 17 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري بعدما كان في المركز الـ 16، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 16 في المركز الثاني عشر.
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