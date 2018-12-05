بث مباشر لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي.. صلاح على الدكة

كتب: ضياء السقا
يحل ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بيرنلي، في العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه القاتل في اللحظات الأخيرة أمام إيفرتون، بهدف دون رد.
ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة الانتصارات لمطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ36 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ19 بـ9 نقطة.
صلاح يبحث عن التألق
وسيحاول النجم المصري محمد صلاح إستعادة التألق، بعد غيابه عن التهديف خلال المباراة السابقة أمام إيفرتون.
ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 7 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أوباميانج بـ10.
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