تعرف على كافة مواجهات الدور الثاني لدوري أبطال إفريقيا.. مفاجأتان و3 تحديات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

اكتمل عقد الأندية المتأهل إلى الدوري الثاني من دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباريات اليوم الأربعاء، والتي شهدت مفاجأتان بخروج المريخ السوداني، وأول أغسطس الأنجولي الذي لعب نصف نهائي النسخة الماضية.

بالنسبة لممثلي مصر، فقد تم اعفاء الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي، وفي المقابل استطاع الإسماعيلي أن يتأهل بالفوز في الذهاب 1-0 وفي العودة 2-1 على لو ماسجير ممثل بوروندي.

ويلعب الإسماعيلي مباراة أمام أحد الأندية أصحاب التاريخ الكبير في البطولة، وهو القطن الكاميروني، أما الأهلي وصيف البطولة الماضي فيلعب أمام جيما أبا جيفار ممثل إثيوبيا.

خسر المريخ السوداني أمام فريق فايبرز الأوغندي بعدما فاز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، ثم خسر في لقاء العودة خارج الأرض بنتيجة 1-0.

وفي مفاجأة أخرى، كان وداي أول أغسطس للبطولة على يد أوتوهو أويو الذي يلعب بدوري جمهورية الكونغو، بعد الفوز في الذهاب 4-2، ثم الخسارة في العودة خارج الأرض بنتيجة 2-0.

وننتظر أن يشهد الدور الثاني على 3 مواجهات مثيرة، حيث سيواجه الإفريقي التونسي منافس عربي وهو الهلال السوداني، ويلتقي الأهلي بنغازي الليبي مع صنداونز الجنوب إفريقي.

وفي لقاء ثالث، سيكون مازيمبي الكونغولي على موعد مع مباراة هامة أمام زيسكو يونايتد.

وتقام مبارايات الذهاب في الدور الثاني في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر، على أن يكون لقاء العودة خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر.

ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات حيث سينضم 15 فريقًا إلى الترجي التونسي بطل دوري الأبطال، وفي المقابل يتوجه الفريق الخسارة لمرحلة "بلاي أوف" مع أندية الكونفيدرالية.