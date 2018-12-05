يوسف: يجب على اللاعبين إدراك "شخصية الأهلي".. وموقفنا الحالي أفضل من فترات سابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

طالب محمد يوسف المدير الفني للنادي الأهلي، لاعبيه بضرورة إدراك شخصية القلعة الحمراء، والاستمرار بنفس الروح، مشيرا الى أن التقييم لن يكون خلال مباراة أو اثنين، الأهم بالنسبة له الاستمرارية.

ونجح الأهلي في تحويل تأخره، لانتصار مثير على الجونة بهدفين مقابل هدف، ضمن لقاء مؤجل من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشار يوسف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة "اطالب اللاعبين بأن يتمسكوا بكل الفرص عندما تأتي لهم، لن اقيم لاعب بعد 3 مباريات، التقييم يكون من خلال موسم كامل، شخصية الأهلي تظهر مع الاستمرارية وليس بالقطعة".

وتابع "يجب على اللاعبين ادراك شخصية الأهلي والاستمرار على تقديم هذا المستوى في كل المباريات، من سيبتعد عن المباريات سيكون بسبب شخصية الأهلي، أهدرنا العديد من الفرص بالمباراة، لكن الحمد لله خرجنا بالثلاث نقاط".

واستمر "هناك برنامج تم وضعه لمؤمن زكريا لكي يعود لمستواه المعهود نظرا لأنه غاب عن مباريات عديدة، استمرار الدفع بأحمد علاء على حساب كوليبالي من أجل اكتساب مزيد من الخبرات والتطور، وهناك ثبات في مستوى نيدفيد وأيمن أشرف".

وشدد "الاداء الدفاعي كان جيدا، هناك ثبات وصلابة، التمركزات جيدة، لكن الأمطار تسببت في خطأ هدف الجونة".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلا "موقف الأهلي الحالي، أفضل من فترات ماضية، وفي سنوات ومراحل كان فارق النقاط أكبر من ذلك لكن يعود الأهلي لموقعه الطبيعي بالروح، نحن أصحاب اللقب، وعلينا الحفاظ عليه، مازال هناك شهور عديدة في المسابقة".