مدرب الجونة شاكيا: الشتائم طوال المباراة على مرأي ومسمع الحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

شكا حمادة صدقي المدير الفني للجونة، من إصابة لاعبه أحمد مجدي خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، في الوقت الذي لم يتخذ فيه الحكم قرارًا سواء باحتساب ضربة حرة، أو إشهار البطاقة الصفراء للاعب الأهلي.

وأضاف صدقي، في تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة لنايل سبورت: "الشتائم طوال المباراة كانت على مرأي ومسمع من الحكم، ولكنه لم يتخذ موقفا".

واستطاع الأهلي تحقيق فوزًا صعبا على حساب الجونة، بعد تقدم الأول بهدف في الشوط الأول، إلا أن الفريق الأحمر استطاع تحويل النتيجة لمكسب بهدفين لهدف، ليرتقي للمركز العاشر في جدول الترتيب.

وأوضح صدقي أنه كان يتمنى أن يحقق نتيجة إيجابية، على الأقل الخروج بنقطة التعادل، ولكنه لم يدرك ذلك.

وأثنى صدقي، على المدرب السابق للجونة هشام زكريا: "وجدت فريقا قويا، ولاعبين جيدين جدا، ولكن الإصابات التي تعرض لها الفريق أثرت على النتائج".