عبد الحفيظ يوجه رسالة غامضة لأحد الأشخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراي:

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي رسالة غامضة لأحد الأشخاص الذي لم يُعلن اسمه عقب مباراة الأهلي والجونة.

وفاز الأهلي على نظيره الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 7 من مؤجلات بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ ـ في تصريحات تليفزيونة له عقب المباراة ـ "الشخص الذي يظن يريد أن يحول الأمر إلى مشاجرة.. خليك هادي.. خليك بارد؛ الموسم لسه طويل".

وكانت تصريحات مدير الكرة في النادي الأهلي بخصوص اختيارات الحكام لمباريات الزمالك ببطولة الدوي دفعت مسؤولي الزمالك لانتقاده.