سيد عبد الحفيظ يوضح سببين ينقذان الأهلي من المرحلة الصعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، إن فريقه يمر بمرحلة صعبة ولازال لديهم 6 مباريات خلال الشهر الجاري ضمنها مباراتين في دوري الأبطال.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على نظيره الجونة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وأشار عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية له عقب المباراة،إلى أن الروح القتالية وشخصية الفريق قادران على أن ينقذا الأهلي من المرحلة الصعبة حتى يوم 29 ديسمبر مع عودة بعض المصابين والتدعيمات في يناير المقبل.

وأتم مدير الكرة في الأهلي، حديثه قائلاً:"قائلاً:"لدينا ظروف معاكسة لاعبين مميزين يغيبون في فترات صعبة الأمر الذي يجعل الوضع أكثر صعوبة مثل غياب: حسام عاشور، أحمد فتحي، أجايي، علي معلول"."