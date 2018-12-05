مباشر.. بيرنلي 1 - 2 ليفربول.. نزول صلاح وفيرمينيو يتقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة بيرنلي وليفربول في الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء، حيث يبدأ الريدز بالتشكيل التالي: أليسون، وجوميز، وفان دايك، وماتيب، ومورينو، وهيندرسون، وميلنر، وكيتا، وشاكيري، وستوريدج، واوريجي

وعلى مقاعد البدلاء: منيوليه، وفابينو، وفيرمينيو، وصلاح، ولالانا، وأرنولد، وكماشو.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بـ41 نقطة، حيث خاض الأخير مباراة تلك الجولة مساء الثلاثاء.

بدأت المباراة بشكل هادئ وخطأ في التمرير نتيجة غياب التفاهم، بسبب مشاركة البدلاء.

وكاد بيرنلي أن يتقدم مبكرًا في الدقيقة الاولى من كرة خطيرة إلا أن دفاع ليفربول تدراك الموقف وأبعد الكرة عن مرمى أليسون.

وتعرض جوميز لإصابة في الدقيقة 23 ليخرج ويحل أرنولد بدلا منه.

وسدد وود لاعب بيرنلي تصويبة قوية اصطدمت بكيتا لتتحول لركنية.

وأحرز "بارنس" هدفا لبيرنلي إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتستمر الدقائق الأخيرة دون تغيير في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، سدد ستوريدج تصويبة قوية، أبعدها جو هارت بصعوبة إلى ركنية.

وأسفرت الدقيقة 54 عن الهدف الأول لـ"كورك" بعد ضغط من هجوم بيرنلي، ليتقدم أصحاب الأرض.

حاول الريدز إدراك التعادل، حتى أتت الدقيقة 62، ليتسلم ميلنر الكرة على حدود منطقة الجزاء، بعد تمريرة من ستوريدج، ليصوب كرة أرضية قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس هارت، معلنا التعادل لليفربول.

ودفع كلوب بالثنائي محمد صلاح وفيرمينيو في الدقيقة 65، بدلا من أوريجي، ومورينو، على أن يقوم ميلنر بدور الظهير الأيسر.

وفي الدقيقة 68، حصل ليفربول على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، لعبها أرنولد بشكل رائع لفان دايك الذي مررها بالعرض لفرمينيو الخالي تماما من الرقابة ليضعها بسهولة في المرمى، ليتقدم ليفربول.

ومرر بعدها صلاح كرة رائعة إلى كيتا ولكن هارت تألق وأنقذ الكرة، لتعود لهيندرسون الذي سدد الكرة ليحولها كيتا مرة اخرى بالكعب ولكن حولها الدفاع إلى ركنية.

وانطلق صلاح بسرعته في الدقيقة 85 مرة أخرى، ولكن سدد بيمينه ضعيفة في أيدي هارت.