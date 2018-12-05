رياضة | الهلال السعودي يُركز على الجوانب الفنية استعدادًا للديربي أمام النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يُركز على الجوانب الفنية استعدادًا للديربي أمام النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع فريق الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة النصر ضمن منافسات الجولة الـ12 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطبق البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الزعيم عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، وركز الجهاز الفني في التدريبات الجماعية اليوم على الجوانب الفنية، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وتم تدشين مران الهلال اليوم، على الملعب الرئيسي بمقر النادي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الزراعة الشتوية، وتابعه الرئيس التنفيذي طارق التويجري، والأمين العام عبدالله الجربوع.

وسوف يؤدي الهلال مرانًا مغلقًا، عند الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم غد الخميس.