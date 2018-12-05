رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد برشلونة الإسباني اليوم الموافق العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها حضور ليونيل ميسي نجم الفريق نهائي كأس الليبرتادورس على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد واهتمام تشيلسي بدينيس سواريز نجم الفريق.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الساخنة اليوم 5 ديسمبر 2018 :

- سواريز على رادار البلوز في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع دينيس سواريز نجم برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم.

وذكرت صحيفة ‏ديلي ميل البريطانية بأن تشيلسي يريد ضم سواريز في يناير المقبل وأن برشلونة حدد 45 مليون جنيه استرليني للسماح للاعب بالرحيل.

- ميسي يوافق على حضور نهائي كأس الليبرتادورس في مقعل الملكي

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس رفض تلبية دعوة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بينما وافق ليونيل ميسي نجم برشلونة على حضور مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة العودة في نهائي كأس ليبرتادوريس.

وكشفت صحيفة أوليه الأرجنتينية بأن رونالدو لن يحضر مباراة السوبر كلاسيكو بينما وافق ميسي على التواجد في سانتياجو برنابيو لمتابعة المواجهة الأهم في الكرة الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من النجوم الأرجنتينيين في الكرة الإسبانية سيحضرون اللقاء من الملعب لكن لم يتحدد حتى الآن ما إذا كان سيحضر دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد المواجهة أم لا بينما قرر ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان مشاهدة اللقاء من الاستاد.

- بيليه ينتقد مقارنته بميسي

انتقد الأسطورة البرازيلية بيليه المقارنة بينه وبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأكد أن الأرجنتيني دييجو مارادونا هو أفضل لاعب على مر العصور.

وقال بيليه في تصريحات نقلتها صحيفة إنفوبي الأرجنتينية: "إنها مسألة ذوق ولكن كيف يتم مقارنة لاعب يلعب بكلتا القدمين بكل براعة (يقصد نفسه) ولاعب يعتمد على القدم اليسرى فقط في كل شيء (يقصد ميسي)".

وأضاف: "عندما يتم مقارنتي بلاعب، يجب أن يكون مميزا بالقدم اليمنى واليسرى بالإضافة إلى الرأسيات".

وتابع : "بالنسبة لي، مارادونا من أفضل اللاعبين عبر التاريخ كما أنه أفضل من ميسي كذلك بالإضافة إلى أن بيكنباور وكرويف مميزين أيضا".