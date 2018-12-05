رياضة | خبير قانوني يكشف خطأ إدارة النصر في احتجاجها ضد الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير قانوني يكشف خطأ إدارة النصر في احتجاجها ضد الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح خبير القانون الرياضي السعودي، أحمد الأمير، أن إدارة نادي النصر السعودي وقعت في خطأ إجرائي في احتجاجها ضد نادي الوحدة؛ ما تسبب في رفض لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لهذا الاحتجاج.

وقال الأمير في تصريحات صحفية: "قبول الاحتجاج شكلًا له شروط من ضمنها تقديمه بعد انتهاء المباراة بساعتين، وتقديم حيثيات الاحتجاج خلال 48 ساعة من نهاية المباراة.. وهذا هو الخطأ الإجرائي الذي وقعت فيه إدارة نادي النصر في احتجاجها ضد الوحدة".

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة "يو إف إم": "بإمكان إدارة نادي النصر الطعن في قرار لجنة الانضباط والأخلاق، وذلك من خلال إثبات تقديم الاحتجاج في المدة الزمنية المحددة".

واختتم: "لجنة الانضباط والأخلاق لم تتطرق لنظامية مشاركة اللاعب علي النمر وأحمد عبده من عدمها بسبب رفضها لاحتجاج النصر شكلًا، وهذا الإجراء متبع في جميع الإدارات القانونية ولجان التحكيم".

وتقدم النصر بمذكرة احتجاج ضد نادي الوحدة، بسبب إشراك فرسان مكة للاعبين من المواليد في مباراة العالمي ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنص القوانين واللوائح في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مشاركة لاعب واحد فقط من المواليد في مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونفى الوحدة في بيان رسمي أن يكون علي النمر هو لاعب من المواليد، حيث أكد النادي عبر رئيس مجلس إداراته حاتم خيمي أن النمر لاعب سعودي وليس لاعبًا من المواليد بفضل جواز السفر.