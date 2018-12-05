رياضة | تقارير: ميلان يقدم عرضا مغريا لضم فابريجاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: ميلان يقدم عرضا مغريا لضم فابريجاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن نادي ميلان مستعد لتقديم عرض بقيمة ثمانية ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير. وارتبط اسم فابريجاس باللعب في صفوف نادي ميلان، لكن مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري يريد الاحتفاظ باللاعب. ووفقاً للتقارير فأن إدارة ميلان مستعدة لتقديم 8 مليون يورو، على الرغم من أن النادي الإنجليزي يطلب ما يقارب 12 مليون يورو.

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