رياضة | محمد يوسف: حققنا فوزا هاما وسنحارب على لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: حققنا فوزا هاما وسنحارب على لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنفدي الأهلي سعادته عقب فوز فريقه الهام على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال يوسف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط في مباراة هامة من ضمن المؤجلات".

وأضاف "في كل مباراة نحاول إعادة الثقة إلى اللاعبين، وفي مباراة اليوم عاد الفريق للقاء بعد الخسارة في الشوط الأول كما أن الروح كانت عالية في اللقاء".

وتابع "نجحنا في العودة للقاء بفضل الإصرار والروح التي ظهر عليهاً اللاعبون، وثقتهم في تحويل الخسارة ألى فوز".

وأوضح "فضلت عدم الدفع في بداية المباراة بوليد سليملن نظرا لحالة الإجهاد التي يعاني منها، وأشركته في السوط الثاني وفقا لمتطلبات اللقاء".

وواصل "أخرجت أحمد الشيخ من المباراة لأنه عائد بعد غياب وشارك في ٣ مياريات متتالية".

وأردف "حظوظنا قوية في المنافسة على لقب الدوري، وسنحارب للفوز به".

وأتم حديثه "بشكر اللاعبين على روحهم القتالية في المباراة،وعلينا الاستعداد للمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش".