رياضة | روما يسعى لخطف نجمي ستاندرليج البلجيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يسعى لخطف نجمي ستاندرليج البلجيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد مونشي، المدير الرياضي لنادي روما الايطالي في بلجيكا، من أجل التعاقد مع نجمي فريق ستاندرليج البلجيكي، رازفان مارين وجوجكو سيميرو.

ويهدف الجاليروسي لتدعيم صفوف الفريق بنجوم شباب لجانب جاستن كلويفرت وزانيولو وباتريك شيك وأنتي كوريتش.

ويهدف مونشي للظفر بخدمات النجم الدولي الروماني مارين، ذو الـ22 عامًا، فضلا عن البوسني سيميرو، ومن أجل ذلك سافر مونشي لبلجيكا، لحسم التعاقد معهم، وفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي.