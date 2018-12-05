رياضة | زوجة إبراهيموفيتش تحسم موقفه من العودة لميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة إبراهيموفيتش تحسم موقفه من العودة لميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قرر عدم العودة إلى ميلان، حيث تفضل عائلته البقاء في لوس أنجلوس جالاكسي.

وقد ارتبط المخضرم إبراهيموفيتش بشدة بالعودة إلى روسونيري مع وجود تقارير في إيطاليا تشير إلى أنه تم الاتفاق على عقد لمدة ستة أشهر.

وتشير التقارير إلى أن زوجة إبراهيموفيتش واثنين من أبنائه سعداء للغاية في لوس أنجلوس، وأنهم ضد عودته إلى أوروبا مرة أخرى.

وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا" أن المهاجم السويدي يتقاضى في الوقت الحالي 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد.