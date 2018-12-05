رياضة | سقوط مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط مارسيليا وليون في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل ليون وأولمبيك مارسيليا نتائجهما المخيبة في بطولة الدوري الفرنسي، عقب خسارة الأول صفر / 2 أمام ضيفه رين، وهزيمة الثاني 2 / 3 أمام مضيفه نانت، اليوم الأربعاء، في المرحلة 16 للمسابقة.

وأسفرت باقي نتائج مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ديجون على ضيفه جانجون 2 / 1، ونيم على مضيفه كان بالنتيجة ذاتها، وبوردو على ضيفه سانت إيتيان 3 / 2، وتولوز على مضيفه ريمس 1 / صفر.

وتجمد رصيد ليون، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، عند 28 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد رين إلى 20 نقطة في المركز 13.

وافتتح حاتم بن عرفة التسجيل لرين في الدقيقة 41، فيما أضاف جوردان سيباتشيو الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

من جانبه، واصل مارسيليا نزيف النقاط، عقب تلقيه هزيمته السادسة في البطولة هذا الموسم، والثالثة في مبارياته الست الأخيرة، إثر خسارته 2 / 3 أمام مضيفه نانت.



وتوقف رصيد مارسيليا عند 26 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع نانت رصيده إلى 20 نقطة في المركز 12.

وبادر مورجان سانسون بالتسجيل لمارسيليا في الدقيقة 28، لكن إيميليانو سالا أدرك التعادل سريعا لنانت في الدقيقة 30.

وأعاد فلوريان ثاوفين التقدم مجددا لمارسيليا، بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، فيما تعادل عبدواللاي تراوري لنانت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأحرز جابرييل بوتشيليا الهدف الثالث لنانت في الدقيقة 63، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة منذ الرابع من تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

