رياضة | هولدينج يغادر قمة اليونايتد وأرسنال مصابا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هولدينج يغادر قمة اليونايتد وأرسنال مصابا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي فريق أرسنال الإنجليزي ضربة قوية خلال مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض هولدينج مدافع فريق أرسنال لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول، ليغادر الملعب على آثرها في الدقيقة 36 ويشارك بديلاً له السويسري ستيفان ليشتستاينر.

ومن المنتظر أن يخضع هولدينج للفحص الطبي خلال الساعات القادمة لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.