شكرا لقرائتكم خبر عن في مؤجلات الدوري.. الأهلي يفوز على الجونة 2-1 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الفوز على ضيفه الجونة بهدفين مقابل هدف، في اطار المباراة المؤجلة من الجولة 7 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب السلام.

تقدم الجونة بالهدف الأول عن طرق اللاعب محمد نادي في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني استطاع الأهلي تعديل النتيجة عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 79 فشل حارس الجونة، في ابعاد الركلة الركنية التي سددها وليد سليمان لتصطدم بالقائم وجسد اللاعب احمد علي مدافع الجونة تسكن الشباك ليتقدم الأهلي بالهدف الثاني.

بتلك النتيجة أرتفع رصيد الأهلى الي النقطة 17 من 9 مباريات، ليقفز الى المركز العاشر من جدول المسابقة، وتوقف رصيد الجونة عند النقطة 16 في المركز 15.