شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني الجديد «صداع» في رأس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف مسؤولو النادى الأهلى المفاوضات مع العديد من المدربين الأجانب، خلال الأيام الجارية، لإسدال الستار على المدير الفنى الجديد الذى سيقود الفريق الكروى خلفاً لباتريس كارتيرون، إلا أن ملف المدرب الجديد يمثل صداعاً فى رأس مسؤولى النادى، بعدما تعثرت المفاوضات مع الأرجنتينى رامون دياز، المدير الفنى السابق للهلال السعودى، بسبب تمسكه باستقدام 6 مساعدين أجانب، رافضاً وجود أى عناصر من أبناء النادى الأهلى، وهو ما رفضته اللجنة التى تقود المفاوضات مع دياز، خوفاً من حدوث اى أهتزاز للفريق، ولاسيما أن وجود عناصر مصرية فى الجهاز ستستهل من مهمة رامون دياز، وبسبب هذا الأمر توقفت المفاوضات بعض الشىء، إلا أن الباب لم يغلق نهائياً، بينما اشترط الأورجويانى دانيال كارينيو، المدير الفنى السابق للنصر السعودى، الحصول على مقابل مالى كبير، وهو ما يعرقل إتمام التفاوض معه.

وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة التعاقدات عرضت أسماء العديد من المدربين المنتمين للمدرستين الألمانية والبرتغالية، تحسبا لفشل المفاوضات مع دياز وكارينيو، فيما عاد مانويل جوزيه للصورة مرة أخرى، ولكن ليس فى منصب المدير الفنى، بل سيقتصر دوره على الاستشارة فقط لمساعدة المدرب الجديد حال طلب منه مسؤولو الأهلى ذلك، ورفض جوزيه تولى قيادة الفريق، مبرراً بأن الوضع الحالى يختلف تماماً عما سبق حينما كان يتولى قيادة القلعة الحمراء، والتى شهدت تألق الفريق.

من جهة أخرى، أوصى محمد يوسف، القائم بأعمال المدير الفنى، لجنة التعاقدات، بعدم الاستغناء عن على معلول بعدما تلقى عرضاً رسمياً من نادى كارديف سيتى الإنجليزى للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، موضحاً أن الفريق يعانى من عجز فى مركز الظهير الأيسر، فضلاً عن وجود بديل مناسب على نفس القدرات الفنية والبدنية للاعب، خصوصاً أن المفاوضات مع مصر المقاصة لن تحسم بشكل نهائى حتى الآن من أجل التعاقد مع محمود وحيد.

فيما أربك رامى ربيعة، مدافع الفريق، حسابات لجنة التعاقدات التى كانت ترغب فى ضم مدافع وحيد فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلا أن تجدد الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى مران الفريق مساء أمس الأول «الثلاثاء» جاء ليفرض على اللجنة التعاقد مع ثنائى للدفاع، فى ظل الاستقرار على الاستغناء عن كوليبالى، ومحمد نجيب بعد إدخاله فى صفقة تبادلية.

فى شأن مختلف، قاد سامى قمصان، مدرب الفريق، مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام الجونة التى أقيمت أمس «الأربعاء» ضمن منافسات بطولة الدورى. وشهد المران مشاركة أحمد حمودى وصبرى رحيل وعمرو بركات ومحمد شريف وعمرو جمال وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وعمار حمدى. وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة قبل تنفيذ عدد من الفقرات الفنية الخاصة بدقة التصويب والتعامل مع الكرات العرضية.

كما أدى كل من أحمد فتحى وعلى معلول وجونيور أجايى وصالح جمعة تدريبات تأهيل بدنى على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأشرف طارق عبدالعزيز، إخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى، على تدريبات الرباعى فى ظل البرنامج البدنى الخاص بكل منهم، فيما واصل صالح جمعة تنفيذ برنامج التأهيل البدنى الخاص به.