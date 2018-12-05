شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحفز لمسح أحزانه أمام المصري في لقاء الجريحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار لا بديل عن الفوز يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختباراً غاية فى القوة والصعوبة عندما يستضيف نظيره المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء اليوم «الخميس» على أرض ملعب استاد برج العرب ضمن مباراتهما المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لبطولة الدورى.

يخوض الفريقان المباراة تحت ظروف متباينة فكلاهما يسعى لمسح أحزانه ومصالحه جماهيره بعد تعثرهما وإخفاقهما فى بطولتين مختلفتين حيث ودع أبناء ميت عقبة البطولة العربية إثر هزيمة مفاجئة من الاتحاد السكندرى بضربات الجزاء الترجيحية فيما منى أبناء بورسعيد بهزيمة غير متوقعة أمام الجزيرة مطروح بهدفين لهدف وتوديعه بطولة كأس مصر.

يخوض المارد «الأبيض» المباراة فى صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة جمعها من 13 مباراة فقط فاز فى عشر مباريات وتعادل فى اثنتين وخسر مباراة واحدة أمام النجوم ويمتلك الزمالك أقوى هجوم فى الدورى برصيد 29 هدفا وأقوى خط دفاع حيث لم يمن مرماه سوى بـ10 أهداف فقط، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة فاز فى ثلاث وتعادل فى 7 وخسر مباراتين، أحرز لاعبوه 15 هدفا ومنى مرماه بمثلها.

وتحفل مباريات الفريقين معا بالندية والإثارة من الصعب توقع نتيجتها مهما تباينت ظروف وموقف الفريقين فى الدورى، ففى الوقت الذى يسعى فيها لاعبو الأبيض لمواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية فى الدورى والبحث عن الفوز السابع على التوالى فإن المصرى يأمل فى تحقيق فوزه الثانى على التوالى بعد تخطيه عقبة إنبى بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة الأخيرة بالدورى.

استعد الزمالك جيدا لمواجهة اليوم، من خلال التدريبات اليومية المكثفة والمعسكر المغلق الذى دخله الفريق أمس فى الإسكندرية للمبيت به ليلة المباراة، والذى سبقه جلسة تحفيزية من أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة مع اللاعبين على ضفاف نهر النيل لإخراج اللاعبين من حالة اليأس والإحباط التى خلفها خروجهم من البطولة العربية، وطالب جروس لاعبيه بالفوز وتعزيز الصدارة ومصالحة الجماهير الغاضبة.

وعكف السويسرى جروس، المدير الفنى للأبيض، على معالجة الأخطاء والسلبيات التى ظهرت أمام زعيم الثغر، وفى مقدمتها البطء فى التحرك والتحضير والرعونة فى استغلال الفرص السهلة التى تتاح لهم أمام مرمى المنافس، حيث ركز جروس ومعاونوه على تكثيف الوحدات التدريبية للمهاجمين كاسونجو، عمر السعيد، وحميد أحداد الذى يدعم قائمة الفريق فى هذه المباراة بعد غياب دام طوال الموسم.

ويفتقد المارد الأبيض ثنائى خط الدفاع محمد عبدالغنى للإيقاف ومحمود حمدى الونش للإصابة، على أن يعود محمود علاء، ومحمد عبدالسلام كمساكين، بالإضافة لإمكانية الدفع بمصطفى فتحى من البداية فى ظل تراجع مستوى إبراهيم حسن.

وينتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم: محمود جنش، حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالسلام، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجانى ساسى، كهربا، ومصطفى فتحى، يوسف أوباما، وكاسونجو.

فى المقابل، يرفع لاعبو المصرى شعار التحدى للمتصدر ويأمل مديرهم الفنى مصطفى يونس فى استغلال فرصته الأخيرة اليوم بتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصا أن أى تعثر يعنى رحيله رسميا عن القيادة الفنية للمصرى، وينتظر أن يخوض أبناء بورسعيد المباراة بنفس تشكيله الثابت مع إجراء بعض التغييرات فى بعض المراكز خصوصا بعدما وعد مصطفى يونس بمفاجأة الأبيض فى مباراة اليوم.