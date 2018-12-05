شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب المصنف الأول عالميًا فى رفع الأثقال: الأوليمبياد على الأبواب والأبطال بحاجة للإعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمد إيهاب، صاحب برونزية رفع الأثقال فى أوليمبياد ريو دى جانيرو، فى سطر اسمه بأحرف من نور فى سجلات الرياضة المصرية بإنجازاته المتتالية، فأحلامه لم تتوقف بعد تتويجه الأوليمبى.. وفى الوقت الذى راهن فيه البعض على أن كبر سن إيهاب لن يساعده على استكمال مسيرته، كسب الرهان وتوج ببطولة العالم وتصدر التصنيف العالمى فى وزن 77، وحصد جائزة الإبداع العربى، وأكد أنه يأمل فى استكمال مسيرته لحصد ذهبية أولمبياد طوكيو ورفع اسم مصر عاليا، مشيرا إلى أنه فكر فى بعض الفترات فى الاعتزال.. لكن الأمور تغيرت بسبب الاهتمام الكبير الذى يلاقيه، وهو ما ساهم فى تركيزه على المران، مشيرا إلى أنه رغم الاهتمام الحالى فإنه ينبه أيضا إلى أن الأوليمبياد على الأبواب، والكثير من الأبطال بحاجة إلى الإعداد الجيد.. فإلى نص الحوار:

■ بداية، مبروك سلسلة الإنجازات فى بطولة العالم وتصدرك التصنيف؟

- الحمد لله الحفاظ على المسيرة الناجحة والتتويج فى كل البطولات العالمية والدولية التى لأشارك بها، وهو ما يؤكد أنى أسير فى الطريق الصحيح نحو تحقيق الميدالية الثانية فى أوليمبياد طوكيو.

■ ما الخطوات التى اتخذتها لتحقيق حلم الميدالية الثانية؟

- لا أخفى عليك أنه عقب العودة من ريو دى جانيرو وانتهاء الاحتفالات شعرت بالتجاهل والإهمال، وكانت كل دول العالم قد بدأت فى إعداد أبطالها المرشحين لحصد ميداليات فى الأوليمبياد بوضع أجندة إعداد ومعسكرات حتى الأوليمبياد، لكن الأمور تغيرت فى ظل الاهتمام الكبير الذى أولاه مسؤولو الرياضة، وتم توفير معسكرات الإعداد، وهو ما ساعدنى على استعادة مستواى وتتويجى بالبطولات.

■ وما مطالبك؟

- المتابع لرياضة رفع الأثقال يجد أنه كل يوم يظهر لاعبون جدد، فضلا عن اللاعبين القدامى أصحاب الميداليات الذين بدأوا الإعداد لطوكيو بعد شهر واحد من عودتهم من ريو دى جانيرو، وهو ما يحتاج إلى إعداد ومعسكرات للحفاظ على التصدر، خاصة أن طموح الشارع المصرى بالنسبة لى حصد ميدالية أوليمبية.

■ هل يكفى راتبك للإنفاق على بطل أوليمبى؟

- لو أراد مواطن مصرى أن يحصل على وجبة غداء واحدة فى اليوم فإنه يحتاج إلى 100 جنيه على الأقل، وهو ما يعنى الحاجة إلى 3000 جنيه شهريا لوجبة واحدة فى اليوم، فما بالك بالرياضيين الذين يخضعون لبرامج تغذية ويحصلون على مكملات غذائية، والجميع يعلم أنى قبل أولمبياد ريو دى جانيرو كنت باستلف عشان تحقيق حلم الميدالية، وهو ما يصعب أن أفعله حاليا، خاصة بعد أن شرّفت بلدى وبعثة مصر فى الأوليمبياد.

■ كيف ترى فرص مصر فى حصد ميداليات فى طوكيو؟

- لدينا لاعبون قادرون على حصد ميداليات، ولكن شريطة الإعداد الجيد، ويجب التركيز فى الإنفاق على الألعاب الواعدة القادرة على حصد ميداليات، فالأوليمبياد الماضية ورغم الاهتمام الحالى من المسؤولين إلا أنى أنبه أيضا إلى أن الأوليمبياد على الأبواب، والكثير من الأبطال بحاجة إلى الإعداد الجيد، وهو الشرط الوحيد لحصد الميداليات.

■ البعض يشكك فى قدرتك على الحصول على ميدالية ثانية، خاصة مع تقدمك فى السن؟

- أعداء النجاح هم فقط من يرددون ذلك، فأنا مازلت صغير السن، وأعد بحصد ميدالية ذهبية فى طوكيو شرط إعدادى بصورة جيدة.

■ هل تتواصل مع سارة سمير وهداية ملاك؟

- للأسف الشديد بعد ما كنا نلتقى يوميا فى التكريمات عقب العودة من الأوليمبياد، أصبح التواصل بيننا قليلا، وأنا سعيد باستعادة سارة سمير وهداية ملاك مستواهما، وأتمنى التوفيق لهداية ملاك واستعادة مستواها لحصد ميدالية أوليمبية فى طوكيو.

■ من تحب أن توجه له رسالتك الأخيرة؟

- أتوجه برسالتى إلى الشعب المصرى الذى احتفى بى بعد حصدى الميدالية الأوليمبية وبطولة العالم، وأطالبه بدعمى ومساندتى لإسعادهم مجددا بحصد ميدالية ذهبية فى طوكيو.. وأتمنى من المسؤولين الانتباه لكل الأبطال الذين يحتاجون الدعم لرفع اسم مصر فى المحافل الأوليمبية.