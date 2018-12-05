شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتلقى عرضًا من باوك اليونانى للتعاقد مع محمود مرعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة نادى وادى دجلة، برئاسة ماجد سامى، صباح اليوم، فاكسًا رسميًا من مسؤولى نادى باوك اليونانى، من أجل الحصول على خدمات محمود مرعى مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتواصل مسؤولو النادى اليونانى مع مدرب الفريق ومواطنهم جونياس تاكيس، من أجل مطالبته بالموافقة على رحيله خارجيًا فى ظل حاجة الفريق لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجارى، ويعتبر مرعى من العناصر الشابة التى ظهرت على الساحة الكروية وأصبح مطمعًا لجميع الأندية وأهمها ناديا الأهلى والزمالك، للحصول على خدماته.

وأبدى المدير الفنى لدجلة تخوفه من رحيل العديد من العناصر الأساسية للفريق، عقب انتقال محمد محمود للأهلى، على أن يتأثر الفريق سلبيا، واشترط المدير الفنى التعاقد مع ثلاثة لاعبين سوبر فى مراكز وسط الملعب والدفاع ورأس الحربة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء ذلك فى الوقت الذى حدد فيه ماجد سامى، رئيس وادى دجلة، 15 مليون جنيه للتفريط فى خدمات السيد سالم، لاعب الفريق، بعدما تلقى عرضاً للانتقال إلى نادى الزمالك، ونجح مسؤولو دجلة فى تجديد تعاقد اللاعب لمدة 4 سنوات مقبلة، بعدما كان ينتهى عقده فى يناير المقبل وعلى صعيد آخر، خاض الفريق، مساء أمس، الأربعاء، مباراته الودية الثانية أمام سيراميكا كليوباترا فى إطار الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الثلاثاء 11 ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وواجه وادى دجلة فريق النجوم فى مباراته الودية الأولى الثلاثاء الماضى، على استاد بتروسبورت، وانتهت بفوز الفريق الدجلاوى بهدفين مقابل هدف، وشهد اللقاء طرد شرويدة وصلاح أمين من قبل حكم اللقاء أشرف رشاد، إلا أنه تم الدفع بلاعبين بدلاء بالاتفاق مع الجهاز الفنى لدجلة، لعدم استكمال النجوم اللقاء بـ9 لاعبين.

كما شهدت المباراة الودية مشاركة محمد محمود، ديفندر الفريق الدجلاوى المنتقل حديثًا لصفوف النادى الأهلى، لمدة 4 سنوات ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، ويحتل وادى دجلة المركز الثالث عشر بجدول الدورى، برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الإنتاج المركز الرابع برصيد 23 نقطة.